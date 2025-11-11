Remote Touch: Η «έκτη αίσθηση» που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον άνθρωπο

Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια «έβδομη αίσθηση», γνωστή ως remote touch, που τους επιτρέπει να εντοπίζουν αντικείμενα θαμμένα στην άμμο χωρίς άμεση επαφή.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου ανακοίνωσαν την πρώτη απόδειξη ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια μέχρι πρότινος άγνωστη αίσθηση, την αποκαλούμενη «απομακρυσμένη αφή» (remote touch). Η αίσθηση αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων κρυμμένων μέσα σε κοκκώδη υλικά, όπως η άμμος, χωρίς φυσική επαφή.

«Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τη θεώρησή μας για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας», εξηγεί η Dr. Ελιζαμπέτα Βερσάτσε, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Remote Touch: Από τα θαλασσοπούλια στους ανθρώπους

Μέχρι σήμερα, η «απομακρυσμένη αφή» είχε παρατηρηθεί μόνο σε ορισμένα θαλασσοπούλια, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν τη λεία τους κάτω από την άμμο χρησιμοποιώντας πιεστικά και δονητικά ερεθίσματα. Η νέα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο IEEE για την Ανάπτυξη και τη Μάθηση (ICDL 2025), αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν παρόμοια ικανότητα.

Στο πρώτο πείραμα, εθελοντές κλήθηκαν να εντοπίσουν αντικείμενα κρυμμένα στην άμμο χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλά τους. Παρά το πάχος του στρώματος άμμου, οι συμμετέχοντες πέτυχαν με ακρίβεια 70,7%, εντοπίζοντας τα αντικείμενα σε απόσταση έως 6,9 εκατοστών.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τους ερευνητές, καθώς, σύμφωνα με τη φυσική, τα μηχανικά ερεθίσματα θα έπρεπε να είναι ανιχνεύσιμα μόνο μέχρι 1 χιλιοστό από το σημείο αφής.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «αντιγράφει» τον άνθρωπο

Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε ρομποτικό αισθητήρα αφής, ο οποίος εκπαιδεύτηκε με αλγόριθμο Long Short-Term Memory (LSTM) ώστε να μιμηθεί τη νέα ανθρώπινη ικανότητα. Το ρομπότ πέτυχε 40% ακρίβεια, αλλά με μεγαλύτερη εμβέλεια μπορούσε να ανιχνεύσει αντικείμενα έως 7,1 εκατοστά μακριά.

Ο Dr. Λορέντσο Τζαμόνε, αναπληρωτής καθηγητής ρομποτικής στο University College London, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα δείχνουν πώς η ψυχολογία, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να συνεργαστούν για να αποκαλύψουν νέες μορφές αντίληψης και να εμπνεύσουν τεχνολογικές καινοτομίες».

