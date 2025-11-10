Οι 3 πιο συνηθισμένες φαντασιώσεις είναι αυτές που νομίζεις και ξέρουμε τι αποκαλύπτουν
«Οι φαντασιώσεις δεν έχουν τόσο να κάνουν με το περιεχόμενο, όσο με το πώς νιώθουμε ως συνέπεια αυτού που συμβαίνει και αυτό είναι συνήθως ένα συναίσθημα ή μια δυναμική που λείπει από την ερωτική μας ζωή»
Τι είναι οι σεξουαλικές φαντασιώσεις; Είναι, όπως λέει και το ένα σκέλος, φανταστικά σενάρια που ερεθίζουν ή διεγείρουν το μυαλό. Και μάντεψε, το 97% των ανθρώπων έχει σεξουαλικές φαντασιώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συχνές.
Δεν το λέμε εμείς, το λέει στο βιβλίο του «Tell Me What You Want», ο Δρ Τζάστιν Λεχμίλερ, σεξολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ο οποίος διεξήγαγε μια μεγάλη κλίμακας έρευνα σε πάνω από 4.000 άτομα σχετικά με τις φαντασιώσεις τους.
