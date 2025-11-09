Ξενοδοχείο στο Φάργκο προκαλεί αντιδράσεις για τον τρόπο πλυσίματος των σεντονιών

Επισκέπτες του Expressway Suites στο Φάργκο έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν προσωπικό να χρησιμοποιεί το τζακούζι της πισίνας για πλύσιμο σεντονιών. Το ξενοδοχείο διαβεβαιώνει ότι τα σεντόνια ήταν ήδη καθαρά και ο χώρος απολυμάνθηκε σχολαστικά.

Μια ομάδα επισκεπτών του ξενοδοχείου Expressway Suites στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα έμεινε σοκαρισμένη όταν παρακολούθησε προσωπικό να πλένει σεντόνια μέσα στο τζακούζι της πισίνας. Αρχικά νόμιζαν ότι υπήρχε βλάβη στο σύστημα αποστράγγισης, αλλά σύντομα συνειδητοποίησαν ότι το κοινόχρηστο υδρομασάζ χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση λεκέδων από τα σεντόνια.

Οι επισκέπτες χαρακτήρισαν την πράξη «αηδιαστική» και εξέφρασαν ανησυχία για την υγιεινή των σεντονιών. Κάποιοι ρώτησαν: «Μήπως κοιμόμαστε σε αυτά τα σεντόνια;», αναφερόμενοι στη δημόσια χρήση του τζακούζι, γνωστού για την ανάπτυξη μικροβίων.

Από την πλευρά του, το ξενοδοχείο διαβεβαίωσε ότι τα σεντόνια είχαν ήδη πλυθεί και ότι η χρήση του τζακούζι ήταν μια «πρακτική έσχατης ανάγκης» για την αφαίρεση μικροσκοπικών λεκέδων. Ο χώρος καθαρίζεται σχολαστικά με ειδικό καθαριστικό μετά από κάθε χρήση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα υδρομασάζ μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό περιβάλλον για βακτήρια, όπως η νόσος των λεγεωνάριων και λοιμώξεις του δέρματος ή των ματιών, αν δεν καθαρίζονται σωστά. Παράλληλα, σωστά συντηρημένα, τα τζακούζι προσφέρουν χαλαρωτική εμπειρία και βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων.

