Οργή στη Μασσαλία για έναν ταχυδρόμο που έχασε τη δουλειά του μετά από δύο δεκαετίες

Η απόλυση ταχυδρόμου με 20 χρόνια υπηρεσίας στη La Poste, λόγω επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Μασσαλία. Συνάδελφοί του και συνδικάτα μιλούν για «παράλογη» και «ανεξήγητη» απόφαση, ενώ ο εργαζόμενος προσφεύγει δικαστικά.

Στη Μασσαλία, η απόλυση ενός ταχυδρόμου με δύο δεκαετίες υπηρεσίας στη La Poste προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κινητοποίηση εργαζομένων. Ο 45χρονος Gaëtan, πατέρας τριών παιδιών, έχασε τη δουλειά του έπειτα από διαδοχικές αναρρωτικές άδειες, απόφαση που ο ίδιος έχει ήδη προσβάλει δικαστικά, σύμφωνα με τη La Provence.

Την Τρίτη, περίπου το 80% των εργαζομένων στο ταχυδρομικό κέντρο του 5ου υποκαταστήματος συγκεντρώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις, καταγγέλλοντας τη στάση της διοίκησης. Η La Poste υποστηρίζει ότι οι παρατεταμένες απουσίες του εργαζομένου είχαν προκαλέσει συνεχείς δυσλειτουργίες στις παραδόσεις και επέβαλαν την πρόσληψη μόνιμου αντικαταστάτη.

Για τον Gaëtan, τα νέα της απόλυσης ήταν σοκ. «Ακόμα με δυσκολεύει να το συνειδητοποιήσω. Μου φαίνεται εξωπραγματικό», δήλωσε, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να μείνει εκτός εργασίας για εβδομάδες λόγω έντονων πόνων στη μέση. «Στη χειρότερη περίπτωση περίμενα μια προειδοποίηση, όχι να χάσω τη δουλειά μου», είπε. Η απόλυση του καταγράφεται μεταξύ 2024 και 2025.

«Δεν θα κάνουμε πίσω»

Για το συνδικάτο CGT, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «παράλογη» ενέργεια από τη διοίκηση. Ο γραμματέας του τμήματος προειδοποίησε ότι ο εργαζόμενος κινδυνεύει να βρεθεί στο φάσμα της φτώχειας, τονίζοντας ότι το συνδικάτο δεν σκοπεύει να υποχωρήσει: «Αν η διοίκηση επιμένει να αγνοεί τις εκκλήσεις μας, θα συνεχίσουμε την πίεση».

Η συνδικαλίστρια Μαγκάλι μίλησε για «παρεξήγηση και θυμό», υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι της La Poste, μιας εταιρείας με ρόλο δημόσιας υπηρεσίας, αντιμετωπίζονται άδικα.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της La Poste επιμένει ότι η απόλυση δεν είναι καταχρηστική. Όπως σημειώνει, οι επανειλημμένες απουσίες του ταχυδρόμου «διέκοπταν μόνιμα τη λειτουργία της υπηρεσίας», γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη πρόσληψης μόνιμου αντικαταστάτη.

