Μήπως τελικά είναι «μαμάκιας»; Τι λένε οι ειδικοί για τις σχέσεις εξάρτησης

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τα προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σας εξαρτάται υπερβολικά από τη μητέρα του.

Το να έχει κάποιος στενή σχέση με τους γονείς του δεν είναι από μόνο του κακό. Όμως, όταν η σχέση με τη μητέρα γίνεται καθοριστική για κάθε πτυχή της ζωής του, τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, μιλάμε για μια μορφή συναισθηματικής εξάρτησης που μπορεί να υπονομεύσει ακόμη και την πιο σταθερή σχέση.

Η ψυχοθεραπεύτρια Ρέιτσελ Σάσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Η Βίβλος του Χωρισμού», εξηγεί ότι πολλοί άνδρες διατηρούν καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς τους, κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr