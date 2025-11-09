Το Νο1 πράγμα που σαμποτάρει την ευτυχία σου, σύμφωνα με ειδικούς
Σε μια εποχή που κυριαρχεί η κουλτούρα της τοξικής θετικότητας, δεν αποκλείεται να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις άσχημα που δε αισθάνεσαι την απόλυτη ευτυχία.
Ένα συναίσθημα που γίνεται χειρότερο όταν βλέπεις το feed σου στα social media - άνθρωποι χαμογελαστοί, που ζουν την καλύτερη φάση της ζωής τους. Είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι έχεις κάνει λάθος με τη δική σου ζωή.
Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς πως απλώς πρέπει να είναι χαρούμενος, οι ειδικοί ψυχικής υγείας όμως έχουν άλλη γνώμη. Τονίζουν πως το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο, καθώς υπάρχουν συμπεριφορές που είναι ικανές να σαμποτάρουν την προσωπική ευτυχία και την αίσθηση πληρότητας.
