Να τι θα συμβεί εάν πάρεις σίδηρο και ασβέστιο μαζί

Ο σωστός τρόπος να παίρνεις τα συμπληρώματά σου για να απορροφώνται πραγματικά.

Πολλοί άνθρωποι, είτε λόγω διατροφής είτε λόγω αυξημένων αναγκών του οργανισμού τους, λαμβάνουν συμπληρώματα σιδήρου και ασβεστίου προκειμένου να ενισχύσουν την υγεία τους.

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και τη σωστή λειτουργία των κυττάρων, ενώ το ασβέστιο αποτελεί βασικό συστατικό για γερά οστά, υγιή δόντια και ισορροπημένο νευρομυϊκό σύστημα. Ωστόσο, παρότι και τα δύο είναι ζωτικά για τον οργανισμό, η ταυτόχρονη λήψη τους δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή.

Συχνά, χωρίς να το γνωρίζουμε, ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζουμε τα συμπληρώματα μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητά τους. Ειδικά στην περίπτωση του σιδήρου και του ασβεστίου, η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να μειώσει τα οφέλη που περιμένουμε να αποκομίσουμε, καθιστώντας σημαντικό να γνωρίζουμε πότε και πώς πρέπει να τα παίρνουμε.

