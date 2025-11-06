Το ανεξιχνίαστο έγκλημα που στοιχειώνει μια πόλη στην Αϊόβα: Η σφαγή της οικογένειας Μου στον ύπνο της

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αμερικανικής εγκληματολογίας παραμένει μέχρι και σήμερα άλυτο.

Περισσότερο από έναν αιώνα έχει περάσει από τη φρικτή σφαγή που πάγωσε το μικρό χωριό Βιλίσκα στην Αϊόβα, όμως η υπόθεση παραμένει άλυτη και το σπίτι των θυμάτων θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στην Αμερική.

Ήταν 10 Ιουνίου 1912, όταν μια φαινομενικά ήρεμη οικογενειακή βραδιά στον οίκο των Μουρ μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ο Τζοσιά Μουρ, η σύζυγός του Σάρα, τα τέσσερα παιδιά τους –ο 11χρονος Χέρμαν, η 10χρονη Κάθριν, ο 7χρονος Μπόιντ και ο 5χρονος Πολ– και δύο φίλες των παιδιών, οι αδελφές Λένα και Ίνα Στίλινγκερ, 11 και 8 ετών αντίστοιχα, βρέθηκαν όλοι νεκροί.

