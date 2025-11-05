Μεξικό: Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε η πρόεδρος: Βίντεο έδειξε άντρα να τη φιλάει στο λαιμό

Απίστευτο βίντεο δείχνει άντρα να φιλάει στο λαιμό την πρόεδρο του Μεξικού.

Σοκάρει το βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, στο οποίο η πρόεδρος του Μεξικού φαίνεται να δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από άγνωστο άντρα που την φίλησε στο λαιμό.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, καθώς συναναστρεφόταν με πολίτες στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν άντρα από το πλήθος που στάθηκε δίπλα της.

Ο θρασής δράστης δεν δίστασε ούτε στιγμή και ανενόχλητος τράβηξε από τον ώμο την πρόεδρο και την φίλησε στο λαιμό, πράγμα που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη προεδρικής ασφάλειας και την έκταση του φαινομένου σεξουαλικής παρενόχλησης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της χώρας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr