Το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό στην Ιαπωνία αποτελεί μια ωδή στη μητρότητα

Αυτές τις ειδήσεις θέλουμε να βλέπουμε στον κόσμο.

Κάτω από τα νερά που περιβάλλουν το νησί Tokunoshima, στην Ιαπωνία, βρίσκεται ένα έργο τέχνης που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Το «Ocean Gaia», το πρώτο υποβρύχιο γλυπτό της χώρας, αποτελεί μια συγκλονιστική σύνθεση τέχνης, φύσης και μύθου - μια σύγχρονη ωδή στη μητρότητα και τη θηλυκή δημιουργική δύναμη που γεννά και ανανεώνει τη ζωή.

Φτιαγμένο από τον διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Jason deCaires Taylor, γνωστό για τα υποβρύχια έργα του, το γλυπτό ζυγίζει περίπου 45 τόνους και εκτείνεται σε πλάτος άνω των πέντε μέτρων. Σε βάθος πέντε μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το έργο αποκαλύπτει το γαλήνιο πρόσωπο της Kiko Mizuhara, Ιαπωνοαμερικανίδας μοντέλου, ηθοποιού και σχεδιάστριας, που ενσαρκώνει το διαχρονικό αρχέτυπο της Μητέρας Φύσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr