Martine Rose και Napapijri ξαναγράφουν την ιστορία της σύγχρονης μόδας

Ένα μοντέρνο launch event στο FÜEL, στην καρδιά της πόλης

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Napapijri, το διεθνώς αναγνωρισμένο brand που συνδυάζει την ιταλική δημιουργικότητα με το πνεύμα της καινοτομίας, παρουσίασε τη νέα συλλογή AW25 σε συνεργασία με τη Martine Rose.

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια, γνωστή για την underground αισθητική της και την ικανότητά της να μετατρέπει τα κλασικά ανδρικά ρούχα σε σύγχρονα, πρωτότυπα κομμάτια, επανενώνει τις δυνάμεις της με τη Napapijri για μια συλλογή που περιέχει το τεχνικό και το καλλιτεχνικό στοιχείο. Η συνεργασία αυτή ανέδειξε τη μόδα μέσα από έναν σύγχρονο, αυθεντικό και δημιουργικό φακό, συνδυάζοντας την τεχνική αρτιότητα της Napapijri με την αισθητική της Martine Rose.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο FÜEL, έναν πολυχώρο που φέρνει κοντά λάτρεις των sneakers, αθλητές, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, μουσικούς, χορευτές, DJs και gamers, στο κέντρο της Αθήνας. Το εγχείρημα αυτό επαναφέρει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη μακρόχρονη τεχνική υπεροχή και την ανθεκτικότητα της Napapijri και τη σύγχρονη, αντισυμβατική αισθητική της Martine Rose, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια ανάμεσα στη μόδα και τον πολιτισμό.

Δύο όψεις της συλλογής AW25:

Κλασικά κομμάτια αναγεννώνται

Η πρώτη πλευρά της συλλογής αντλεί έμπνευση από τον αθλητισμό, στοιχεία από το preppy varsity στυλ και μινιμαλιστικά λογότυπα. Περιλαμβάνει ζεστά fleece με φερμουάρ από μαλακό ύφασμα, sweatshirts με ριγέ σχέδια, polo με απαλή υφή, T-shirts με διακριτικά λογότυπα, άνετα τζιν και καπέλα, δημιουργώντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη μοντέρνα εμφάνιση. Όλα τα κομμάτια φέρουν την υπογραφή της Martine Rose, με έναν νεανικό και πρωτότυπο χαρακτήρα που κάνει τα βασικά ρούχα να ξεχωρίζουν.

Ρούχα για τον Χειμώνα με Ταυτότητα

Η δεύτερη πλευρά της συλλογής επικεντρώνεται σε χειμερινά ρούχα με άνεση και λειτουργικότητα. Περιλαμβάνει το iconic Skidoo jacket που προσφέρει προστασία από τον χειμώνα, καθώς και φλοράλ fleece σε καφέ και πράσινες αποχρώσεις, που φέρνουν αναφορά στην ιστορική αυτή συνεργασία. Η συλλογή ολοκληρώνεται με φούτερ, T-shirts και σκουφάκια σε έντονα χρώματα, συνδυάζοντας άνεση και δημιουργική αισθητική, χαρακτηριστικά που φέρουν τη σφραγίδα της Martine Rose.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα FÜEL, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους street fashion enthusiasts της Ελλάδας, όπου ο φωτισμός, εμπνευσμένος από τη ζωντάνια του Λονδίνου, σε συνδυασμό με επιλεγμένη μουσική από τους Time Flies, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που συνδέει το αστικό στυλ με την ενεργητική προσωπικότητα της Napapijri.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη συλλογή, να περιηγηθούν σε εκθέματα που αναδείκνυαν την ιστορία της συνεργασίας, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία που περιείχε παράδοση και σύγχρονη δημιουργία. Η παρουσίαση ταίριαξε απόλυτα με την urban αισθητική της συλλογής. Το event περιλάμβανε ένα ζωντανό DJ set που ανέβασε τη διάθεση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό, ανεπιτήδευτο vibe που θύμιζε το δημιουργικό πνεύμα της Martine Rose και την ενέργεια της Napapijri. Το κοινό έζησε μια μοναδική εμπειρία με μουσική, μόδα και κουλτούρα.

Στο bar, οι καλεσμένοι απόλαυσαν την AISA Cadillac Jane American Pale Ale, μια φρέσκια μπύρα με μοναδική γεύση και ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και το signature cocktail της βραδιάς, το Jamaican Mule – ένα μείγμα από dark rum της Καραϊβικής με χυμό μήλου, elderflower, rose και almond syrup, ολοκληρωμένο με ginger beer. Οι ήχοι, οι γεύσεις και η ενέργεια του κοινού έδωσαν στην εκδήλωση τον ζωντανό, συμμετοχικό χαρακτήρα που αρμόζει σε μια συνεργασία με τόσο ισχυρή δημιουργική ταυτότητα.

Η σχεδιάστρια πίσω από τη συλλογή

Η Martine Rose ξεκίνησε το brand της το 2007 και γρήγορα καθιερώθηκε διεθνώς.

Η δημιουργός έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία και υποψηφιότητες:

2022: GQ Germany Award – Best Menswear Designer of the Year

2021: Επένδυση από τον UK brand accelerator Tomorrow, ως συνεργάτη και global licensing partner

2019: Συμμετοχή στην έκθεση Get Up, Stand Up Now για τα 50 χρόνια Black British creativity στο Somerset House, Λονδίνο και υποψηφιότητα για BFC Menswear Designer of the Year και Urban Lux Award

2017 & 2018: Υποψηφιότητα για το BFC British Menswear Designer of the Year, shortlist για το LVMH Prize και υποψηφιότητα για το ANDAM Award

Η συνεργασία της με τη Napapijri από το 2017–2019 θεωρήθηκε ορόσημο για την ένωση streetwear και τεχνικής μόδας. Η νέα συλλογή AW25 επαναφέρει αυτόν τον διάλογο με ανανεωμένη, σύγχρονη ματιά. Η σύμπραξη μεταξύ της Napapijri και της Martine Rose ξεχωρίζει γιατί ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους της μόδας: την τεχνική δεξιοτεχνία και την ανθεκτικότητα των ρούχων εξωτερικού χώρου της Napapijri με την πρωτοποριακή, παιχνιδιάρικη και αντισυμβατική αισθητική της Martine Rose.

Μαζί δημιουργούν συλλογές που μεταμορφώνουν καθημερινά και βασικά ρούχα σε πρωτότυπα κομμάτια με χαρακτήρα, παρέχοντας λειτουργικότητα, στυλ και δημιουργικότητα με έναν τρόπο που ξεχωρίζει στην παγκόσμια μόδα.