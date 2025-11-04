Αγρότισσα μιλά για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

Έθαψα 600 πρόβατα στην αυλή του σπιτιού μου και κλαίω κάθε μέρα για αυτά, είπε συγκλονίζοντας το κοινό η Μαίρη Μάρου.

«Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου», εξομολογήθηκε αγρότισσα στη Λάρισα, μιλώντας για το δράμα που ζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς στα ζώα τους, που οδηγεί σε μαζικές θανατώσεις.

«Είμαι η Μαίρη Μάρου, κτηνοτρόφος – δεν θέλω να πω ‘πρώην’ γιατί δεν το αισθάνομαι», είπε η ίδια, ξεκινώντας την ομιλία της σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την ευλογιά στη Λάρισα.

