Προ των πυλών η κακοκαιρία: Πού θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Νέα κακοκαιρία φτάνει από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο και οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες.

Νέο κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να πλήξει τη χώρα από το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) έως το βράδυ της Τετάρτης (5/11), φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με τις περιοχές Μαγνησίας, Σποράδων και Εύβοιας να αναμένονται στο επίκεντρο των ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Ήδη οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στο συγκεκριμένο τρίγωνο.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει:

Τη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (ιδίως τη Λήμνο) από το μεσημέρι της Τρίτης.

Τις Σποράδες και τη Μαγνησία από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής, από το απόγευμα της Τρίτης έως τις βραδινές ώρες.

Το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

Την κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη, από το πρωί έως αργά το βράδυ.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλους τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας από τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα πρόληψης και άμεσης παρέμβασης όπου χρειαστεί.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονα φαινόμενα και να λάβουν βασικά μέτρα αυτοπροστασίας:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα ή τη βροχή.

Να καθαρίσουν υδρορροές και φρεάτια.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Να μην εργάζονται ή κινούνται σε ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία - Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες στη Χαλκιδική από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 8-19°C.

Δυτική Ελλάδα: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα έντονες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία 14-21°C.

Θεσσαλία - Ανατολική Στερεά - Εύβοια: Ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα, με έντονες βροχοπτώσεις σε Μαγνησία και Σποράδες. Θερμοκρασία 11-23°C.

Κυκλάδες - Κρήτη: Νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές. Θερμοκρασία έως 24°C.

Ανατολικό Αιγαίο - Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κυρίως στη Λήμνο. Θερμοκρασία 14-24°C.

Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, κατά τόπους έντονες το απόγευμα. Θερμοκρασία 13-22°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 10-17°C.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ από το απόγευμα.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει πως οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας civilprotection.gov.gr και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

