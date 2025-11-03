Η Ρωσία εργάζεται πάνω σε έναν νέο τύπο αεροσκάφους – μεγαλύτερο από ποτέ

Η Ρωσία θέλει να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην Αρκτική και τώρα αναπτύσσει ένα αερόπλοιο για τον σκοπό αυτό

Η Ρωσία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου τύπου αερόπλοιου, μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην Αρκτική.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο δίκτυο RuAviation, η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το ρωσικό υπουργείο Εμπορίου και τη Διαστημική Υπηρεσία (Roscosmos) και στοχεύει να καλύψει τα αυξανόμενα προβλήματα μεταφοράς υλικών και προσωπικού στους απομονωμένους σταθμούς του Βόρειου Πόλου.

Μέχρι σήμερα, οι ρωσικές βάσεις στην Αρκτική εξυπηρετούνται κυρίως από ελικόπτερα τύπου Mi-8, τα οποία αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960 και πλέον παρουσιάζουν σοβαρά σημάδια γήρανσης.

