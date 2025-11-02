Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενους στη βεντέτα εξετάζει πλέον η αστυνομία - «Ξέθαψαν» το κρυφό οπλοστάσιο

Αυξάνεται ο αριθμός των εμπλεκόμενων της βεντέτας στα Βορίζια.

Νέες δεδομένα στην υπόθεση του αιματηρού φονικού στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εμπλεκόμενοι στη βεντέτα ανέρχονται πλέον σε έξι άτομα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως ανάμεσά τους είναι και ο 39χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά δύο όπλων, και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, όπως ενημερώνει το neakriti.

Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις και αναζητούν τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής πραγματοποιήθηκε στο χωριό και στα περίχωρα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της ΕΚΑΜ.

