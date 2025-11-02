Οι χώρες που οι κάτοικοί τους είναι πιο συνδεδεμένοι με τη φύση: Κατρακύλα για την Ευρώπη

Η πρώτη παγκόσμια μελέτη για τη «σύνδεση των ανθρώπων με τη φύση» αποκαλύπτει εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των χωρών ανά τον κόσμο.

Το επιστημονικό περιοδικό Ambio δημοσίευσε την πρώτη παγκόσμια έρευνα που μετρά τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Νεπάλ βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας, ακολουθούμενο από το Ιράν, τη Νότια Αφρική, το Μπαγκλαντές και τη Νιγηρία.

Από την Ευρώπη, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Γαλλία κατατάσσεται 19η. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ισπανία, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 57.000 συμμετέχοντες σε όλο τον κόσμο.

Άλλες χώρες με χαμηλή σύνδεση με τη φύση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Καναδάς, Γερμανία, Ισραήλ και Ιαπωνία.

Τι σημαίνει «σύνδεση με τη φύση»;

Πρόκειται για έναν ψυχολογικό δείκτη που μετρά πόσο κοντά αισθάνεται ένα άτομο στη φύση και στα υπόλοιπα είδη του πλανήτη.

Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι νιώθουν πιο συνδεδεμένοι με τη φύση έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και είναι πιο πιθανό να αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση.

Αντίθετα, η απομάκρυνση από τη φύση θεωρείται μία από τις τρεις κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας, μαζί με τις ανισότητες και την υπεροχή του οικονομικού κέρδους έναντι της συλλογικής ευημερίας.

Η πνευματικότητα φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι (Ηνωμένο Βασίλειο) και πανεπιστημίων της Αυστρίας, αποκάλυψε έναν εντυπωσιακό συσχετισμό: Όσο πιο πνευματική ή θρησκευόμενη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο στενή σχέση έχει με τη φύση.

«Κοινωνίες που δίνουν προτεραιότητα στην πίστη έναντι της επιστήμης εμφανίζουν μεγαλύτερη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον», αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Μάιλς Ρίτσαρντσον.

Αντίθετα, χώρες με υψηλές επιδόσεις στον δείκτη «ευκολίας επιχειρηματικής δραστηριότητας» της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ολλανδία, παρουσιάζουν χαμηλότερη «φυσική συνειδητότητα».

Η έρευνα αξιοποίησε δεδομένα από το World Values Survey, που μετρά τη σημασία της πίστης και της θρησκείας σε κάθε κοινωνία.

Ο επίσκοπος του Νόριτς, Graham Usher, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε εδώ και καιρό ότι η φύση ωφελεί σώμα, νου και ψυχή. Αυτό που παρατηρούμε, αρχίζουμε να το αγαπάμε. Κι αυτό που αγαπάμε, θέλουμε να το προστατεύσουμε».

Όταν η πόλη μας απομακρύνει από τη φύση

Η αστικοποίηση, το υψηλό μέσο εισόδημα και η υπερβολική χρήση του διαδικτύου αναδεικνύονται ως οι τρείς βασικοί λόγοι που απομακρύνουν τον σύγχρονο άνθρωπο από τη φύση.

Παρά την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, ειδικά στη Βρετανία, αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε βαθύτερη «σύνδεση» με τον φυσικό κόσμο.

Ο καθηγητής Ρίτσαρντσον τονίζει: «Η σύνδεση με τη φύση δεν αφορά μόνο τι κάνουμε, αλλά πώς νιώθουμε και αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στον ζωντανό κόσμο». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κοινωνία μας έχει γίνει υπερβολικά ορθολογική και τεχνοκρατική και ότι χρειάζεται ισορροπία.

Προτείνει πρωτοβουλίες όπως:

ενσωμάτωση της φύσης στις θεραπείες ψυχικής υγείας του NHS

νομική αναγνώριση των «δικαιωμάτων της φύσης»

και υποχρεωτική “καθαρή περιβαλλοντική αποκατάσταση” (biodiversity net gain) για τις επιχειρήσεις

