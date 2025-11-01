Με τρεις γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο στο Ναύπλιο: Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 50χρονος άνδρας.

Τρεις γροθιές ήταν αρκετές για να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας έξω από νυχτερινό κατάστημα στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 2024.

Με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κορίνθου, οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό άνδρα έξω από κατάστημα στο Ναύπλιο, τον Ιούνιο του 2024, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη εννέα ετών ο καθένας για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

