Ληστεία με μία νεκρή στη Σαλαμίνα: Συναγερμός στην αστυνομία

Επιμέλεια: Newsroom
Ληστεία με μία νεκρή στη Σαλαμίνα: Συναγερμός στην αστυνομία

bet365

Ληστεία με νεκρό σημειώθηκε στη Σαλαμίνα.

Αιματηρό περιστατικό με νεκρή γυναίκα μετά από ληστεία, σημειώθηκε στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για μία 70χρονη που φέρει τραύμα στο κεφάλι ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σπίτι παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης και ήταν αναστατωμένο, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο της ληστείας μετά φόνου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Φόρτωση BOLM...
 