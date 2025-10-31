Μεσσηνία: Ροτβάιλερ κατασπάραξε ηλικιωμένο: Αστυνομικός πυροβόλησε τον σκύλο για να τον σώσει
Σοκάρει περιστατικό επίθεσης από σκύλο στη Μεσσηνία που τραυμάτισε σοβαρά 76χρονο.
Σοκ προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας που προκλήθηκε μετά την επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές δεν έχει διευκρυνιστεί αν είναι οικόσιτος ή αδέσποτος.
Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής, (31/10), όταν 76χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: INTIME