Μεσσηνία: Ροτβάιλερ κατασπάραξε ηλικιωμένο: Αστυνομικός πυροβόλησε τον σκύλο για να τον σώσει

Σοκάρει περιστατικό επίθεσης από σκύλο στη Μεσσηνία που τραυμάτισε σοβαρά 76χρονο.

Σοκ προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας που προκλήθηκε μετά την επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές δεν έχει διευκρυνιστεί αν είναι οικόσιτος ή αδέσποτος.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι της Παρασκευής, (31/10), όταν 76χρονος άνδρας δέχθηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr