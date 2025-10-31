Αυτές είναι οι πιο τρομακτικές ταινίες, σύμφωνα με την επιστήμη

Αν αποφασίσεις να το ζήσεις τρομακτικά απόψε, λόγω Halloween, τότε δες τις ακόλουθες πέντε πιο τρομακτικές ταινίες

Το πόσο τρομακτική είναι μία ταινία είναι, κατά βάση, υποκειμενικό. Κάποιοι βλέπουν ταινίες τρόμου όπως το The Exorcist και μετά να πάνε κανονικά για ύπνο, ενώ άλλοι καταλήγουν να κοιμούνται ξημερώματα. Άρα το ερώτημα είναι το εξής: Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιες ταινίες προκαλούν, κυριολεκτικά, τρόμο;

Την απάντηση έρχεται να δώσει η εταιρεία Broadband Choices, η οποία πραγματοποιεί κάθε χρόνο ένα πείραμα που ονομάζεται The Science of Scare Project, με σκοπό να βρει με επιστημονικά κριτήρια τις πιο τρομακτικές ταινίες του κινηματογράφου, μετρώντας τον καρδιακό ρυθμό των θεατών.

