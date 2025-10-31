Ο εγκέφαλος του φίλου σου μπορεί να προβλέψει τι θα αγοράσεις - και ναι είναι όσο cringe ακούγεται

Νέα έρευνα με fMRI αποκαλύπτει πώς η «νευρωνική συγχρονικότητα» μεταξύ φίλων καθορίζει τις καταναλωτικές σου αποφάσεις, πριν καν τις πάρεις

Κι αν μπορούσα να σκανάρω τον εγκέφαλο του κολλητού σου την ώρα που βλέπει μια διαφήμιση και να χρησιμοποιήσω αυτά τα δεδομένα για να προβλέψω με εκπληκτική ακρίβεια τι θα αγοράσεις; Όχι τι θα αγοράσει ο φίλος σου. Τι θα αγοράσεις εσύ.

Ερευνητές από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σπουδών της Σαγκάης υποστηρίζουν ότι πιστεύουν πως μπορούν να το κάνουν. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο Journal of Neuroscience, οι επιστήμονες λένε ότι απέδειξαν πως οι στενές φιλίες δημιουργούν έναν ισχυρό νευρωνικό συγχρονισμό - σε σημείο που οι εγκεφαλικές σαρώσεις του ενός ατόμου μπορούν πράγματι να προβλέψουν την αγοραστική συμπεριφορά των φίλων του.

