Μισσισιπή: «Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με μεταδιδόμενες ασθένειες ελεύθερη μετά από τροχαίο

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να τον συναντήσουν να μείνουν μακριά.

Η ανατροπή ενός φορτηγού σε αυτοκινητόδρομο του Μισσιπή, που μετέφερε μολυσμένα πρωτεύοντα θηλαστικά, απελευθέρωσε μία αγέλη στους δρόμους, σκορπώντας τον πανικό.

Το φορτηγό που μετέφερε τις μαϊμούδες από ένα ερευνητικό κέντρο του πανεπιστημίου Tulane, έπεσε σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα το Τμήμα Σερίφη του Jasper County, να εκδώσει προειδοποίηση ότι οι μαϊμούδες βάρους 40 κιλών είναι φορείς του COVID, της ηπατίτιδας C και του έρπητα και είναι «επιθετικές προς τους ανθρώπους». Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χειρίζονται τα ζώα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, πρόσθεσε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr