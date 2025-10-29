Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους

Ο αρχιτέκτων και σύμβουλος Ακουστικής, Θεόδωρος Τιμαγένης, αποτυπώνει το πρόβλημα σε όλες του τις παραμέτρους στο Newsbomb και προτείνει λύσεις.

«Όπου κι αν βρισκόμαστε, αυτό που ακούμε είναι κυρίως θόρυβος. Αν τον αγνοήσουμε, μας ενοχλεί. Αν τον ακούσουμε, γίνεται συναρπαστικός», έλεγε ο Αμερικανός συνθέτης, φιλόσοφος και μουσικολόγος, Τζων Κέιτζ.

Πόσο μπορεί να ισχύσει η ρήση του στην σημερινή πολύβουη Αθήνα, όπου η αστική ηχορύπανση έχει καταστεί βασανιστική για όσους ζουν και εργάζονται στην πρωτεύουσα;

Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως κυκλοφοριακό, δυνατή μουσική σε καταστήματα, οχλαγωγία ή άλλες δραστηριότητες. Το παζλ όμως που δημιουργείται από όλους αυτούς τους παράγοντες εξελίσσεται σε πρόβλημα για την υγεία των πολιτών.

