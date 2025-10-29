Οι 10 αρετές που φέρνουν την ευτυχία, σύμφωνα με ειδικό του Χάρβαρντ

Αυτά μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά σε μια ουσιαστική και διαρκή ευτυχία.

Όλοι κυνηγάμε την ευτυχία, αλλά για να την πετύχουμε δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές στη ζωή μας. Κάποιες φορές, αρκεί να αναγνωρίσουμε τι πραγματικά μας γεμίζει, τι μας εμποδίζει και πώς μπορούμε να βρούμε νόημα στην καθημερινότητα.

Ο Άρθουρ Κ. Μπρουκς, κορυφαίος ειδικός στην επιστήμη της ευτυχίας, συνδυάζει χρόνια έρευνας και πρακτικής εμπειρίας για να προσφέρει κατευθύνσεις που βοηθούν τον καθένα να ζήσει με πληρότητα και νόημα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr