«Αηδιάζω όταν το κάνουν αυτό οι άντρες...»: Η εξομολόγηση διευθύντριας ενός νόμιμου οίκου ανοχής

Η Catherine De Noire έχει δει ό,τι πιο παράξενο μπορεί να φανταστείς, όμως υπάρχει κάτι που ξεπερνά κάθε όριο για εκείνη.

Τη λένε Catherine De Noire, διευθύνει έναν από τους πιο γνωστούς νόμιμους οίκους ανοχής της Ολλανδίας και αν πιστεύεις ότι τίποτα δεν μπορεί να την σοκάρει, κάνεις λάθος.

«Δεν τους κρίνω, αλλά αυτό με αηδιάζει»

Η Catherine ξεκίνησε να δουλεύει στον χώρο των ενηλίκων στα 22 της και σήμερα θεωρείται το δεξί χέρι των ιδιοκτητών του πιο γνωστού νόμιμου οίκου ανοχής στην Ολλανδία. Με σπουδές στην ψυχολογία και σχεδόν μισό εκατομμύριο followers στο Instagram, η De Noire έχει δει τα πάντα: από παράξενες φαντασιώσεις μέχρι άντρες που νομίζουν πως είναι… θεοί του σεξ.

«Έχω μάθει να μη κρίνω κανέναν», λέει η ίδια, «όμως υπάρχει κάτι που πραγματικά με αηδιάζει». Όπως αποκάλυψε σε βίντεό της, δεν μπορεί να διαχειριστεί τους άντρες που έρχονται να “γιορτάσουν” τη γέννηση του παιδιού τους… ενώ οι γυναίκες τους είναι ακόμα στο μαιευτήριο.

«Το να βλέπω κάποιον να γιορτάζει τη γέννηση του παιδιού του με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι που δεν μπορώ να αποδεχθώ. Εκεί χάνω κάθε ψυχραιμία».

Και, ω ναι, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό: «GUYS PLURAL???» αναρωτήθηκε μια χρήστρια κάτω από το βίντεο. «Δηλαδή δεν είναι μία φορά;».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ