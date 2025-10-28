Ο Ιάπωνας που μας βάζει τα «γυαλιά»: Άπταιστα ελληνικά, χορεύει ποντιακά και διαβάζει Καζαντζάκη

Ο Κόσουκε Φουκούντα είναι ένας Ιάπωνας που νιώθει την Ελλάδα δεύτερο «σπίτι».

Πρώτο κίνητρό μου για την Ελλάδα ήταν ο Καζαντζάκης. Στην Ιαπωνία διάβασα μεταφρασμένα έργα του και συγκινήθηκα πάρα πολύ, ιδιαίτερα με τον "Τελευταίο Πειρασμό". Με την αυτοδιδασκαλία σιγά-σιγά άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά και ταυτόχρονα να διαβάζω έργα του».

Ο κύριος που ακούσατε είναι ο Κόσουκε Φουκούντα, γεννημένος και «θρεμμένος» Ιάπωνας, ο οποίος μέσα από τα έργα του «αιρετικού» μας συγγραφέα, ερωτεύτηκε κάθε τι ελληνικό.

