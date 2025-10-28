Ο Ιάπωνας που μας βάζει τα «γυαλιά»: Άπταιστα ελληνικά, χορεύει ποντιακά και διαβάζει Καζαντζάκη
Ο Κόσουκε Φουκούντα είναι ένας Ιάπωνας που νιώθει την Ελλάδα δεύτερο «σπίτι».
Πρώτο κίνητρό μου για την Ελλάδα ήταν ο Καζαντζάκης. Στην Ιαπωνία διάβασα μεταφρασμένα έργα του και συγκινήθηκα πάρα πολύ, ιδιαίτερα με τον "Τελευταίο Πειρασμό". Με την αυτοδιδασκαλία σιγά-σιγά άρχισα να μαθαίνω τα ελληνικά και ταυτόχρονα να διαβάζω έργα του».
Ο κύριος που ακούσατε είναι ο Κόσουκε Φουκούντα, γεννημένος και «θρεμμένος» Ιάπωνας, ο οποίος μέσα από τα έργα του «αιρετικού» μας συγγραφέα, ερωτεύτηκε κάθε τι ελληνικό.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Οι γονείς μου ζορίζονται οικονομικά αλλά δεν πρόκειται να τους δώσω φράγκο»: Η ανάρτηση μιας κόρης που δίχασε
- 5 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι μεγαλώνεις καλά: Όχι, κανένα από αυτά δεν σχετίζεται με την εμφάνισή σου
- Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F16: «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας» (vid)