Τα τρόφιμα που δεν πρέπει ΠΟΤΕ να τοποθετείτε στην πόρτα του ψυγείου!

Το πιο «βολικό» σημείο του ψυγείου είναι η πόρτα και συνάμα είναι και το πιο επικίνδυνο για πολλά ευπαθή τρόφιμα. Δες ποια τρόφιμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετείς σε αυτό το σημείο.

Η διαιτολόγος Kathleen Benson εξηγεί στο Reader's Digest ότι κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο, ζεστός αέρας εισβάλλει και χτυπά πρώτα τα ράφια της πόρτας. Αυτό σημαίνει συνεχείς διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Το αποτέλεσμα; Το βούτυρο μαλακώνει και σκληραίνει ξανά, επιταχύνοντας τη τάγγιση και την αλλοίωση.

Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ στην πόρτα του ψυγείου

Σύμφωνα με τη food blogger Jecca Chantilly, γάλα, αυγά, κρέας, ψάρι, μαλακά τυριά και περισσευούμενο φαγητό πρέπει να μένουν μακριά από την πόρτα, γιατί αλλοιώνονται γρηγορότερα.

Η σωστή θέση είναι στο πίσω μέρος του κάτω ραφιού, που είναι το πιο ψυχρό και σταθερό σημείο του ψυγείου. Αντιθέτως, για τα μαγειρεμένα φαγητά, το επάνω ράφι είναι ιδανικό, ώστε να αποφεύγεται τυχόν επιμόλυνση από υγρά ή σταγόνες άλλων τροφίμων.

Και τι επιτρέπεται να βάζεις τελικά στην πόρτα του ψυγείου;

Αντί για γάλα και αυγά, χρησιμοποίησέ τη για κάτι πιο ανθεκτικό, όπως μαρμελάδες, όλων των ειδών σάλτσες και σος, τουρσιά και αναψυκτικά ή μπουκάλια νερού.

Μεγάλη προσοχή όμως! Ακόμα κι εκεί μπορεί να υπάρχει κίνδυνος: «Απέφυγε να βάζεις γυάλινα βάζα ψηλά στην πόρτα», προειδοποιεί η Millie Hurst από το Homes & Gardens. Αν πέσουν, κινδυνεύεις να σπάσουν και να τραυματιστείς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ