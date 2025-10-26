26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς

Από τον Σαραντάπορο και τα Γιαννιτσά στη Θεσσαλονίκη - Η παράδοση της «νύμφης του Θερμαϊκού από τον Ταχσίν πασά στον Κωνσταντίνο – Τα ύπουλα βουλγαρικά σχέδια για τη συμπρωτεύουσα.

Πριν από 113 χρόνια, στις 26 Οκτωβρίου 1912 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη από τους Οθωμανούς, που είχαν κυριεύσει την συμπρωτεύουσα το 1430. Χρειάστηκαν 482 χρόνια για να περάσει η «νύμφη του Θερμαϊκού» ξανά σε ελληνικά χέρια.

Οι χριστιανικές χώρες των Βαλκανίων (Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο), μετά την κατηγορηματική άρνηση της Πύλης να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στις 4/17 Οκτωβρίου 1912.

