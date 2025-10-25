Αριστερή, περιθωριακή, κατά του ΝΑΤΟ: Ποια είναι η Κάθριν Κόνολι που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία

Οι αναφορές από τους καταμετρητές έδωσαν στην Κόνολι το 64% των ψήφων μετά την καταμέτρηση των δύο τρίτων των ψηφοδελτίων.

Η αριστερή ανεξάρτητη υποψήφια, Κάθριν Κόνολι, (Catherine Connolly) πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας.



Η αντίπαλός της, Χέδερ Χάμφρεϊς, παραδέχτηκε την ήττα της σήμερα (25/10), αφού οι πρώτες καταμετρήσεις έδειξαν ένα ανυπέρβλητο χάσμα μεταξύ των υποψηφίων. «Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος όλων μας και θα είναι η πρόεδρός μου και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο», δήλωσε η Χάμφρεϊς.

