«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν στο Κάιρο!

Η απελευθέρωσή τους αποτέλεσε βασικό όρο για να παραδώσει η Χαμάς τους τελευταίους 20 Ισραηλινούς ομήρους και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός

Μια αποκάλυψη της Daily Mail προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για τη νέα απειλή που γεννιέται στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότεροι από 150 βαρυποινίτες τρομοκράτες της Χαμάς, που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από τις ισραηλινές φυλακές, φιλοξενούνται σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Κάιρο, ανάμεσα σε ανυποψίαστους δυτικούς τουρίστες.

