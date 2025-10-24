Στα δικαστήρια ο Δήμος Αθηναίων για την ανάθεση καθαριότητας του Αγνώστου Στρατιώτη σε ιδιώτη

«O Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Δούκας μεταξύ άλλων.

Φουντώνει η κόντρα γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Σε ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος».

