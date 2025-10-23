Ο αμαρτωλός «κουμπαράς» του Ούρος Νίκολιτς, οι μαφιόζοι Vračarci και το προβληματικό παρελθόν
Ο Ούρος Νίκολιτς φαίνεται να τα «έπαιρνε», αλλά αυτό ήταν το λιγότερο.
Τριγμοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και την αθλητική σκηνή στη Σερβία, αφού «έσκασε» το σκάνδαλο με τον γνωστό διαιτητή Ούρος Νίκολιτς ως ένα από τα 10 άτομα που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vračarci» (σ.σ. Βράτσαρτσι, δηλ. από την πόλη του Βράτσαρ).
Στο πλαίσιο των ερευνών που διέταξε η σερβική Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ακόμα στο σπίτι του 40χρονου διαιτητή το ποσό των 250.000 ευρώ.
