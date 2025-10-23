Πόσα βήματα χρειάζεσαι για να είσαι σε φόρμα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζεις
Κάπου στην πορεία, τα 10.000 βήματα έγιναν ευαγγέλιο. Τα έξυπνα ρολόγια υπάρχουν παντού, οι εφαρμογές γυμναστικής τα προωθούν και οι άνθρωποι περπατούν στις κουζίνες τους στις 11:45 μ.μ. απλώς για να «κλείσουν τον κύκλο». Αλλά να το θέμα: Τα 10.000 δεν ήταν ποτέ επιστήμη. Ήταν μάρκετινγκ.
Το 1965, μια ιαπωνική εταιρεία λάνσαρε ένα βηματόμετρο που ονομάζεται Manpo-kei, που κυριολεκτικά σημαίνει «μετρητής 10.000 βημάτων». Ο αριθμός παρέμεινε επειδή το ιαπωνικό σύμβολο για το 10.000 μοιάζει με ένα άτομο που περπατάει. Έξυπνη εμπορική προβολή, όχι κλινική έρευνα.
Μεταφερόμαστε στο σήμερα και ο κανόνας των 10.000 βημάτων ισχύει ακόμα παντού. Αλλά σημαίνει όντως κάτι για την υγεία, τη φυσική σας κατάσταση ή τους στόχους σας για το βάρος; Ας δούμε τι λέει η επιστήμη.
