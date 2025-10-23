Πόσα βήματα χρειάζεσαι για να είσαι σε φόρμα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζεις

Είναι ο αριθμός βημάτων μια αξιόπιστη μέτρηση φυσικής κατάστασης;

Κάπου στην πορεία, τα 10.000 βήματα έγιναν ευαγγέλιο. Τα έξυπνα ρολόγια υπάρχουν παντού, οι εφαρμογές γυμναστικής τα προωθούν και οι άνθρωποι περπατούν στις κουζίνες τους στις 11:45 μ.μ. απλώς για να «κλείσουν τον κύκλο». Αλλά να το θέμα: Τα 10.000 δεν ήταν ποτέ επιστήμη. Ήταν μάρκετινγκ.

Το 1965, μια ιαπωνική εταιρεία λάνσαρε ένα βηματόμετρο που ονομάζεται Manpo-kei, που κυριολεκτικά σημαίνει «μετρητής 10.000 βημάτων». Ο αριθμός παρέμεινε επειδή το ιαπωνικό σύμβολο για το 10.000 μοιάζει με ένα άτομο που περπατάει. Έξυπνη εμπορική προβολή, όχι κλινική έρευνα.

Μεταφερόμαστε στο σήμερα και ο κανόνας των 10.000 βημάτων ισχύει ακόμα παντού. Αλλά σημαίνει όντως κάτι για την υγεία, τη φυσική σας κατάσταση ή τους στόχους σας για το βάρος; Ας δούμε τι λέει η επιστήμη.

