Μυστήριο με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Στο στόχαστρο Ρώσος αντίπαλός του

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού ερευνά εάν ο Ρώσος πρωταθλητής Βλαντιμίρ Κράμνικ πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά για τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει ενάντια στον Αμερικανό γκρανμέτρ Ντάνιελ Ναρόντισκι που πέθανε ξαφνικά στα 29 του χρόνια. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως οι επιθέσεις επηρέασαν σημαντικά την ψυχική του υγεία.

Η υπόθεση του θανάτου του 29χρονου γκρανμέστερ Ντάνιελ Ναροντίτσκι αποκτά νέα διάσταση, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (Fide) ανακοίνωσε ότι διερευνά τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει εναντίον του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Βλαντιμίρ Κράμνικ.

Οι ισχυρισμοί περί χρήσης απαγορευμένων μέσων κατά τη διάρκεια διαδικτυακών αγώνων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα του σκακιού και φέρεται να συνδέονται με την ψυχολογική κατάσταση του νεαρού σκακιστή πριν τον θάνατό του.

