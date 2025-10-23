10 φράσεις που «φωνάζουν» πως περνάς δύσκολα στη ζωή σου κι ας διστάζεις να το παραδεχτείς

Αυτές οι φράσεις μαρτυρούν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζεσαι.

Αν κοιτάξεις γύρω σου, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προβληματιστείς, να στεναχωρηθείς, να θυμώσεις και να απελπιστείς. Αυτός ο κόσμος σου δίνει καθημερινά χιλιάδες λόγους για να μην είσαι καλά, και μόνο αν καταφέρεις να φτιάξεις τον μικρόκοσμό σου, να κατεβάσεις κουρτίνες και να κλείσεις τα μάτια σου, θα μπορέσεις να προστατέψεις τον εαυτό σου. Ίσως πάλι και όχι, γιατί κάπου εκεί υπάρχει και ο παράγοντας ψυχική υγεία.

Πώς γίνεται να μείνει κανείς ανεπηρέαστος απ’ όσα συμβαίνουν γύρω του - είτε αυτό σημαίνει στο σπίτι του είτε στον κόσμο γενικά. Η καθημερινότητα των ανθρώπων το 2025 έχει εξελιχθεί σε μια δύσκολη πίστα - τουλάχιστον για τους περισσότερους. Οι προκλήσεις είναι ατελείωτες και κάθε φορά καλείσαι να σταθείς στα πόδια σου, να αντιμετωπίσεις ό,τι συμβαίνει και να συνεχίσεις την ημέρα σου. Απλό; Καθόλου.

