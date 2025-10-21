Σλοβακία όπως Ελλάδα; Το σιδηροδρομικό ατύχημα που θύμισε Τέμπη

Η μετωπική δύο τρένων που έφερε στην επιφάνεια ελλείψεις και ολιγωρία.

Η Σλοβακία τις τελευταίες μέρες βιώνει κάτι παρεμφερές με εμάς. Δύο τρένα, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από την πρωτεύουσα, βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν μετωπικά.

Οι τραυματίες είναι περίπου 70, ορισμένοι εξ αυτών σοβαρά. Ανθρώπινη απώλεια δεν υπήρξε. Και οι δύο οδηγοί συμπεριλαμβάνονται στους τραυματίες.

Οι ομοιότητες με αυτό που συνέβη στα Τέμπη είναι αρκετές. Υπάρχουν μαζί με τις διαφορές, τόσο στο αφήγημα, όσο και στις αιτίες και την γενικότερη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη.

