Δεν σας αρέσουν οι επισκέπτες στο σπίτι; Η ψυχολογία εξηγεί το γιατί

Δεν σας αρέσει να δέχεστε κόσμο στο σπίτι; Οι ψυχολόγοι εξηγούν τα αίτια και τι αποκαλύπτει αυτό για την προσωπικότητά σας και την ευεξία σας.

Στην εποχή της απόλυτης συνδεσιμότητας, όπου ένα μήνυμα ή μια κλήση μπορούν να μας βρουν ανά πάσα στιγμή, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν την απομόνωση - όχι ως ένδειξη αντικοινωνικότητας, αλλά ως ανάγκη προσωπικής ηρεμίας. Το να προτιμά κανείς τη μοναξιά του σπιτιού και να αποφεύγει τις συχνές επισκέψεις δεν είναι πια σπάνιο φαινόμενο.

Η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατρέψει την ιδιωτικότητα σε πολυτέλεια. Ενώ κάποτε ήμασταν διαθέσιμοι μόνο μέσω του σταθερού τηλεφώνου, σήμερα η επικοινωνία είναι αδιάκοπη. Σε αυτό το περιβάλλον, αρκετοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα «καταφύγιο» μακριά από τη συνεχή κοινωνική πίεση.

Η ψυχολογική διάσταση της οικιακής απομόνωσης

Η περιβαλλοντική ψυχολογία εξηγεί ότι ο χώρος όπου ζούμε επηρεάζει άμεσα τη συναισθηματική μας ευεξία. Έρευνα του Hamburg City Health Study στη Γερμανία έδειξε πως η θετική αξιολόγηση του οικιακού περιβάλλοντος -όπως η αίσθηση ασφάλειας, η απουσία θορύβων και η ευχάριστη θέα- συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το να περιορίζουμε τους επισκέπτες ή να επιλέγουμε προσεκτικά ποιος περνά το κατώφλι μας μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για την ψυχική μας ισορροπία.

«Δεν είναι θέμα εσωστρέφειας»

Η ψυχολόγος Mercedes Bermejo, μιλώντας στην El País, επισημαίνει ότι η απροθυμία να δεχόμαστε επισκέπτες «δεν σημαίνει απαραίτητα εσωστρέφεια ή κοινωνική δυσκολία».

«Μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων: προτιμάμε να συναντιόμαστε αλλού, είμαστε κουρασμένοι ή συμβιώνουμε με άτομα που χρειάζονται φροντίδα», σημειώνει.

Σε σχετική έρευνα, το 85,9% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δέχονται επισκέπτες στο σπίτι, ενώ το 14,1% όχι. Από αυτούς, σχεδόν ένας στους τρεις ανέφερε πως δεν αισθάνεται άνετα με τον χώρο του, το 22,6% απλώς δεν απολαμβάνει τις επισκέψεις και το 10% θεωρεί ότι απαιτείται υπερβολική προσπάθεια για να φιλοξενήσει κάποιον.

Η επιρροή της οικογένειας

Η ψυχολόγος Paola Graziano υπογραμμίζει ότι οι συνήθειες φιλοξενίας συχνά μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

«Όσοι προέρχονται από οικογένειες που διοργάνωναν συχνά συγκεντρώσεις, δείπνα ή γιορτές είναι πιθανό να συνεχίσουν την παράδοση. Αντίθετα, άλλοι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στον ιδιωτικό τους χώρο», εξηγεί.

Η ίδια προσθέτει ότι οι εξωστρεφείς προσωπικότητες συνήθως αντλούν χαρά από τη φιλοξενία, όμως ακόμη και οι πιο ντροπαλοί μπορούν να απολαμβάνουν την κοινωνικοποίηση - αρκεί να γίνεται στο δικό τους περιβάλλον και με τους δικούς τους όρους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ