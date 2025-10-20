Ο λόγος που αρχαιολόγοι φοβούνται να ανοίξουν τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας

Οι αρχαιολόγοι αποφεύγουν να ανοίξουν τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας για έναν συγκεκριμένο λόγο.

Αρχαιολόγοι στην Κίνα φοβούνται να ανοίξουν τον τάφο του Τσιν Σι Χουάνγκ, του πρώτου αυτοκράτορα της χώρας που έχει ταφεί εδώ και 2.200 χρόνια.

Ο τάφος του Τσιν Σου Χουάνγκ, ο οποίος κυβέρνησε από το 221 π.Χ. έως το 210 π.Χ., φρουρείται από μια τερακότα στρατιωτικών και αλόγων. Βρέθηκε από αγρότες το 1974 στην επαρχία Shaanxi της Κίνας. Ενώ οι αρχαιολόγοι εξερεύνησαν την περιοχή, δεν έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να ανοίξουν τον τάφο.

Ο λόγος που ανοίγουν τον τάφο του πρώτου αυτοκράτορα

Σύμφωνα με το IFL Science, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το άνοιγμα του θα προκαλούσε ανεπανόρθωτες ζημιές, ενώ υπάρχουν και φήμες για θανατηφόρες παγίδες που θα μπορούσαν να σκοτώσουν όποιον τολμήσει να εισβάλει.

Γραπτές μαρτυρίες του Κινέζου ιστορικού Σιμα Τσιεν, που γράφτηκαν 100 χρόνια μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα, αναφέρουν: «Χτίστηκαν παλάτια και πύργοι για εκατοντάδες αξιωματούχους, και ο τάφος γέμισε με σπάνια αντικείμενα και υπέροχους θησαυρούς».

Και συνεχίζει: «Οι τεχνίτες διατάχθηκαν να κατασκευάσουν βαλλίστρες και βέλη, έτοιμα να πυροβολήσουν όποιον εισέλθει στον τάφο. Ο υδράργυρος χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει τους εκατό ποταμούς, τον Γιανγκτσέ και τον Κίτρινο Ποταμό, καθώς και τη Μεγάλη Θάλασσα, και τέθηκε σε μηχανική ροή».

Ο μεγάλος φόβος των αρχαιολόγων

Ακόμα κι αν οι υποτιθέμενες βαλλίστρες έχουν πάψει να λειτουργούν μετά από χιλιάδες χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι για διαρροή υγρού υδραργύρου μέσα από ρωγμές του μνημείου.

«Εξαιρετικά πτητικός υδράργυρος μπορεί να διαφεύγει μέσω ρωγμών που αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και η έρευνά μας υποστηρίζει τις αρχαίες χρονικές καταγραφές για τον τάφο, ο οποίος πιστεύεται ότι δεν έχει ποτέ ανοιχθεί ή λεηλατηθεί», αναφέρει μελέτη του 2020.

Οι επιστήμονες έχουν εξετάσει την ιδέα χρήσης μη παρεμβατικών τεχνικών για να διερευνήσουν τον τάφο χωρίς να τον ανοίξουν, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε καμία τέτοια ενέργεια.

