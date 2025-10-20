«Ροζ Πάνθηρες»: Ο φόβος και ο τρόμος των μουσείων και των κοσμηματοπωλείων της Ευρώπης

Με χολιγουντιανό... άρωμα η ληστεία του Λούβρου και το μυαλό όλων πήγε στην πιο διαβόητη συμμορία της Ευρώπης: Των Ροζ Πάνθηρων.

Η πρόσφατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, με θύματα ανεκτίμητα κοσμήματα από τη συλλογή της εποχής του Ναπολέοντα, επανέφερε στη μνήμη μια από τις πιο διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις του πλανήτη: τους Ροζ Πάνθηρες.

Το όνομά τους παραπέμπει σε ταινία, όμως η δράση τους ξεπερνά σε φαντασία και τόλμη ακόμη και τα πιο καλοστημένα σενάρια του Χόλιγουντ.

Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, η ομάδα έχει συνδεθεί με ληστείες που ξεπερνούν συνολικά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, εκτελεσμένες με χειρουργική ακρίβεια και απίστευτο θράσος.

