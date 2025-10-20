Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

Η Τζένα γεννήθηκε μέσα στη Σαϊεντολογία, καθώς η οικογένειά της ανήκε στην οργάνωση ήδη για τρεις γενιές.

Η Τζένα Μισκάβιτζ, ανιψιά του ηγέτη της Σαϊεντολογίας Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επικριτικές φωνές της οργάνωσης, μετά την αποχώρησή της το 2005. Σήμερα, στα 41 της, συνεχίζει να μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές πτυχές ενός συστήματος που την καθόρισε από τα πρώτα της χρόνια.

Η Τζένα γεννήθηκε μέσα στη Σαϊεντολογία, καθώς η οικογένειά της ανήκε στην οργάνωση ήδη για τρεις γενιές. Σε ηλικία μόλις δύο ετών, εντάχθηκε στις τάξεις της, ενώ στα οκτώ υπέγραψε ένα συμβόλαιο... ενός δισεκατομμυρίου ετών με το «Sea Org», τη σκληροπυρηνική πτέρυγα της Σαϊεντολογίας. Με την υπογραφή της δεσμευόταν να υπηρετεί εφ’ όρου ζωής τα δόγματα και τους κανόνες του κινήματος.

