Τέιλορ Σουίφτ: Εκτόξευσε την επισκεψιμότητα γερμανικού μουσείου με το νέο video clip της - Πλήθος κόσμου καταφθάνει για να δει από κοντά τον πίνακα της Οφηλίας

Το φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ δεν σταματά να μας εκπλήσσει.

Η Τέιλορ Σουίφτ θα μπορούσαμε να πούμε - χωρίς υπερβολή - πως είναι μια κατηγορία μόνη της. Από τα πρώτα βήματά της μέχρι σήμερα, αποδεικνύει κάθε φορά πως δεν έχει ταβάνι.Τα τραγούδια, οι δίσκοι, οι συναυλίες και τα tour της στέφονται από απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας κάθε φορά και ένα καινούργιο ρεκόρ.

Στα 35 χρόνια της, έχει χτίσει μια καριέρα που άλλοι δεν μπόρεσαν καν να ονειρευτούν.

Και συνεχίζει. Δεν αποτελεί τυχαία, άλλωστε, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Η Τέιλορ Σουίφτ είναι φαινόμενο και κάθε επόμενη κίνησή της το επιβεβαιώνει. Μερικές φορές, μάλιστα, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr