Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

Πότε αναρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, πότε και πώς πληρώνονται.

Περισσότεροι από 4 εκατ. οδηγοί θα λάβουν ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2026, συνολικής αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025 και από την επόμενη ημέρα ενεργοποιείται το νέο καθεστώς κλιμακωτών προστίμων, που κυμαίνονται από 25% έως 100% επί του αρχικού ποσού.

Τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myCAR.

