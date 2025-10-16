Εκπαίδευσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη που τους απέλυσε: Το λάθος τράπεζας που έγινε μάθημα παγκοσμίως

Η Commonwealth Bank της Αυστραλίας απέλυσε 45 υπαλλήλους που είχαν εκπαιδεύσει το chatbot της. Η ιστορία της Κάθριν Σάλιβαν αποκαλύπτει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει δραματικά την αγορά εργασίας και πώς οι άνθρωποι κινδυνεύουν να γίνουν απλώς... αριθμοί.

Μια απίστευτη ιστορία από την Αυστραλία αποκαλύπτει πώς ο φόβος της τεχνητής νοημοσύνης για την αγορά εργασίας παύει να είναι θεωρητικός. Σαράντα πέντε υπάλληλοι της Commonwealth Bank (CBA) απολύθηκαν, αφού είχαν προηγουμένως συμμετάσχει στην ανάπτυξη ενός chatbot που, λίγους μήνες αργότερα, ανέλαβε… τη δική τους δουλειά.

Ανάμεσά τους και η 63χρονη Κάθριν Σάλιβαν, εργαζόμενη επί 25 χρόνια στην τράπεζα. Η ίδια αφηγείται ότι είχε αναλάβει τον έλεγχο και τη «συμπεριφορά» του νέου ψηφιακού βοηθού, ονόματι Bumblebee AI. «Παρακολουθούσα τη λειτουργία του, επενέβαινα κάθε φορά που έκανε λάθος. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με αντικαταστήσει», δήλωσε στη Daily Mail.

Τον Ιούλιο του 2025, η Σάλιβαν και οι συνάδελφοί της ενημερώθηκαν ότι οι θέσεις τους καταργούνται. «Ήταν σοκ. Νιώσαμε ότι ήμασταν απλώς αριθμοί», ανέφερε η ίδια.

«Ήταν λάθος», παραδέχθηκε η τράπεζα

Η CBA δέχθηκε κύμα αντιδράσεων, όχι μόνο από το προσωπικό αλλά και από τους πελάτες της, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι η εμπειρία τους με την τράπεζα χειροτέρεψε. Υπό την πίεση, η διοίκηση παραδέχτηκε ότι η απόλυση των 45 υπαλλήλων ήταν «λάθος απόφασης» και πρότεινε να τους επαναπροσλάβει.

Ωστόσο, πολλοί αρνήθηκαν, προτιμώντας την αποζημίωση. «Η νέα θέση δεν πρόσφερε την ασφάλεια της παλιάς», εξήγησε η Σάλιβαν, υπονοώντας ότι η εμπιστοσύνη είχε ήδη χαθεί.

Η νέα πραγματικότητα της εργασίας

Παρά την κατακραυγή, η Commonwealth Bank συνεχίζει να επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ανακοινώνοντας πρόσφατα συνεργασία με την OpenAI. Παράλληλα, δέχτηκε νέα κριτική για τη μεταφορά περίπου 100 θέσεων εργασίας στην Ινδία, λίγο μετά την περικοπή 300 θέσεων στην Αυστραλία.

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση. Σύμφωνα με τη McKinsey, έως το 2030, το 30% των ωρών εργασίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ ενδέχεται να αυτοματοποιηθεί. Η πρόκληση πλέον είναι η προσαρμογή: η επανεκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να συνεργάζονται με την τεχνολογία χωρίς να κινδυνεύουν να γίνουν απλώς… αναλώσιμοι.

