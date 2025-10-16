Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Τα νούμερα που σοκάρουν και η δύναμη που κρύβεται στην κουζίνα σου

Σήμερα δεν μιλάμε απλώς για υγιεινή διατροφή. Mιλάμε για το παγκόσμιο παράδοξο της εποχής μας: Ποτέ πριν δεν παράγαμε τόση τροφή, και ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν πεινούσαν.

«Τρώγε, τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε». Ήταν μια φράση που ακούγαμε πολλοί μεγαλώνοντας. Μια φράση που, ίσως, συνειδητοποιήσαμε την τρομακτική αλήθεια της πολλά χρόνια μετά.

Είναι αυτή η παιδική ανάμνηση αναπόσπαστο κομμάτι των γεμάτων οικογενειακώς τραπεζιών μας; Ίσως για κάποιους. Οι περισσότεροι, ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε μάθει να μαγειρεύουμε για δέκα, ενώ στο τραπέζι θα καθίσουν τέσσερις.

Παραγγέλνουμε παραπάνω στις ταβέρνες, κυρ Στέφανε, γιατί «τρώμε πρώτα με τα μάτια». Φτιάχνουμε «και μερικά ακόμη, γιατί ντροπή να μη φτάσουν», αλλά ξεχνάμε ότι η πραγματική ντροπή είναι να μένουν φαγητά και να πετιούνται.

