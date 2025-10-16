Προειδοποίηση ειδικών: Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο

Μία επίθεση σε κολυμβητή από ένα ακίνδυνο - συνήθως - είδος καρχαρία στις ακτές του Ισραήλ ανησύχησε την επιστημονική κοινότητα.

Μια θανατηφόρα επίθεση από καρχαρίες της άμμου (Carcharhinus obscurus, γνωστοί και ως σκοτεινοί καρχαρίες), συνήθως ακίνδυνοι, τον περασμένο Απρίλιο στα ανοικτά των ακτών της Χαντέρα, στο βόρειο Ισραήλ, σήμανε συναγερμό στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ένας 40χρονος που που κολυμπούσε περίπου 100 μέτρα από την παραλία, όπου έπεσε θύμα μιας σπάνιας φρενίτιδας σίτισης από τα αρπακτικά.

Αυτή η επίθεση, που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ασυνήθιστη από τους επιστήμονες, συνέβη σε μια περιοχή όπου συχνάζουν οι φαινομενικά ακίνδυνοι καρχαρίες, που προσελκύονται από τα ζεστά νερά που προέκυψαν από τη διαρροή ενός κοντινού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

