Αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένη τιμή στα σούπερ μάρκετ: Πώς θα εξοικονομήσουμε έως και 70 ευρώ τον μήνα

Επιμέλεια: Newsroom
Αυτά είναι τα προϊόντα που εμφανίστηκαν σήμερα (15/10) στα σούπερ μάρκετ με μειωμένη τιμή.

Από σήμερα ξεκίνησαν οι μειώσεις, της τάξης του 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, στα πλαίσια λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων ανακοινώθηκε από νωρίς το πρωί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε τη λίστα με τα προϊόντα με μειωμένη τιμή στο reader.gr

