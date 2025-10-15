Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του
Ο δράστης τη χτύπησε την 25χρονη στο πρόσωπο και προκάλεσε ζημιές στο κατάστημα.
Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο, όταν πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα όπου εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια.
Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας και προκάλεσε σοκ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος και χωρίς καμία προειδοποίηση επιτέθηκε στην 25χρονη, με γροθιές και σφαλιάρες, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.
