Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

Ο δράστης τη χτύπησε την 25χρονη στο πρόσωπο και προκάλεσε ζημιές στο κατάστημα.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο, όταν πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα όπου εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας και προκάλεσε σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα φορώντας κράνος και χωρίς καμία προειδοποίηση επιτέθηκε στην 25χρονη, με γροθιές και σφαλιάρες, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr