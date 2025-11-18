Family Sports Park: Μια Κυριακή γεμάτη παιχνίδι, αθλητισμό και ενέργεια για όλη την οικογένεια

Κάποιες εμπειρίες δεν χρειάζονται φίλτρα ή captions για να είναι ξεχωριστές. Αρκεί ένα χαμόγελο, σκέψη και ένα «πάμε ξανά!».

Τέτοιες στιγμές υπόσχεται το Family Sports Park, μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και ψυχαγωγίας που έρχεται να μεταμορφώσει την Πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από τις 11:00 έως τις 18:00, σε ένα πολύχρωμο, ζωντανό πάρκο δράσης.

Πρόκειται για ένα all-day αθλητικό event αφιερωμένο στα παιδιά και στις οικογένειες, με ελεύθερη είσοδο, που έχει στόχο να φέρει τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες πιο κοντά στην άσκηση, την ομαδικότητα και το παιχνίδι μακριά από οθόνες, αλλά πολύ κοντά σε όσα τελικά μας ενώνουν.

Τι είναι το Family Sports Park;

Από ποδόσφαιρο μέχρι ping pong, από τραμπολίνο μέχρι mini golf, και από survivor challenges μέχρι virtual games, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέα αθλήματα, να κινηθούν ελεύθερα και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα ασφαλές, οργανωμένο και διασκεδαστικό περιβάλλον.

Κάθε γωνιά της πλατείας θα μεταμορφωθεί σε έναν μικρό σταθμό δράσης με πολλές ακόμα δραστηριότητες που θα συνθέσουν μια εμπειρία φτιαγμένη για χαμόγελα, δράση και νέες εμπειρίες. Και όπως κάθε μεγάλη γιορτή, έτσι κι αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς εκείνους που τη στηρίζουν και της δίνουν ενέργεια – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις και το πρόγραμμα ΕΔΩ

ΗΡΩΝ: Ο χορηγός που φέρνει την ενέργεια στο παιχνίδι

Η παρουσία του ΗΡΩΝΑ στο Family Sports Park έρχεται να προσθέσει ένα ξεχωριστό κομμάτι στο παζλ της εμπειρίας. Όχι απλώς με ένα stand, αλλά έναν διαδραστικό, γεμάτο ζωή χώρο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εμπλέξει μικρούς και μεγάλους.

Μέσα στο Energy Spot by ΗΡΩΝ τα παιδιά θα συνδυάσουν την αθλητική δραστηριότητα με τους γρίφους μέσα από τα γεμάτα διάδραση παιχνίδια ενώ μέσα από το quiz γνώσεων τα παιδιά θα μάθουν τα πάντα για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Το παιχνίδι, όμως, δε σταματάει εκεί. Μέσα από τον τροχό της τύχης, παιδιά και μεγάλοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα όπως το Ρεύμα της Χρονιάς, το Sony Playstation 5 και το Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE.

Ο ΗΡΩΝ γίνεται κομμάτι της εμπειρίας, εμπνέει και συμμετέχει ενεργά, όπως άλλωστε κάνει με συνέπεια εδώ και χρόνια σε κάθε νοικοκυριό.

Μια μέρα γεμάτη κίνηση, χαρά και θετική ενέργεια

Το Family Sports Park είναι κάτι περισσότερο από ένα event, είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να ανακαλύψουν νέες πλευρές του εαυτού τους, για τους γονείς να συνδεθούν μαζί τους μέσα από το παιχνίδι, και για όλους μας να θυμηθούμε πως η κίνηση, η επαφή και η συμμετοχή είναι τα καλύτερα καύσιμα για την καθημερινότητά μας.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 23 Νοέμβριου, στην Πλατεία Σουρμένων, για να γεμίσουμε την γειτονιά με κίνηση, χρώμα και φυσικά ενέργεια!

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ