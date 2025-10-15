Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι πρώτες πληρωμές για τους αγρότες και η ώρα του Καραμανλή

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το νέο μέτωπο που έχει ανοίγει η κυβέρνηση με τους αγρότες.

Το χρώμα του χρήματος περιμένουν εδώ και καιρό να δουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν... στερέψει, λόγω των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φαίνεται ότι τώρα ήρθε η ώρα για τις πρώτες πληρωμές.

Μου λένε ότι από αύριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες καταβολές χρημάτων -γύρω στα 45 εκ.- για τα παλαιά βιολογικά και θα ακολουθήσουν κάποιες πληρωμές για Daniel και ζωοτροφές παραγωγών που χτυπήθηκαν από την ευλογιά.

Το ποσό θεωρείται κρίσιμο ενόψει και της σημερινής συνάντησης του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ από αγροτικές περιοχές που θα γίνει στη Βουλή και αναμένεται να είναι δύσκολη.

