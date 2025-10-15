Μαύρη σημαία και ένα κρανίο που χαμογελάει: Τι σημαίνει το σύμβολο των διαδηλωτών της Gen Z

Νέοι άνθρωποι από την Ινδονησία και το Νεπάλ έως το Βερολίνο και τη Μαδαγασκάρη διαδηλώνουν υπό μία κοινή σημαία.

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλωτές της Γενιάς Ζ (Gen Z), των νέων ανθρώπων που γεννήθηκαν από το 1997 έως το 2012, κατάφεραν να φέρουν ριζικές αλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας τους, αυτή τη φορά στη Μαδαγασκάρη.

Ο 51χρονος πρόεδρος Αντρί Ρατζοελίνα αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη (14/10) ότι αναλαμβάνει τη διοίκηση του νησιού.

Πίσω από τις διαφορετικές συνθήκες, εμπειρίες και γλώσσες των διαδηλωτών υπάρχει όμως ένα κοινό σύμβολο: μία σημαία από την ιαπωνική σειρά κινουμένων σχεδίων (anime) «One Piece».

